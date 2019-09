Roberto Kovalick é anunciado como o novo apresentador do Hora 1

O jornalista Roberto Kovalick, 54, é o mais novo apresentador do programa Hora 1. A notícia foi confirmada pelo diretor-geral de jornalismo da Globo, Ali Kamel. A estreia na nova bancada vai acontecer na próxima segunda-feira (9), a partir das 4h. Kovalic substitui a jornalista Monalisa Perrone, que deixa a Globo para comandar uma atração na CNN Brasil.



“Roberto Kovalick conquistou o respeito de todos nós com uma carreira sólida e cheia de êxitos aqui e no exterior. Começou em 1987 na Rádio Gaúcha de Porto Alegre e, pouco tempo depois, se tornou repórter da RBS-TV, também de Porto Alegre. Suas reportagens passaram a ser exibidas no Jornal Nacional e em outros jornais da Rede Globo e, em 1990, ele foi convidado para se transferir para a TV Globo do Rio de Janeiro, onde participou de coberturas marcantes como o sequestro do ônibus 174”, disse Ali Kamel em comunicado.

Kovalick também trabalhou na sede da emissora em Brasília para fazer reportagens investigativas e políticas. A carreira dele de correspondente internacional começou em 2005, quando de Nova York começou uma empreitada que duraria dez anos. Em 2009, foi convidado a inaugurar o escritório da TV Globo em Tóquio, onde ficou por cinco anos e teve, como cobertura mais marcante, o tsunami, que provocou o acidente nuclear de Fukushima, em 2011. Em 2013 ele encarou o desao de ir para Londres para fazer reportagens pela região e de onde fez mais coberturas importantes como a crise na Ucrânia com a Rússia.

Desde 2016, está na Globo de São Paulo como repórter especial do Jornal Nacional e apresenta esporadicamente o SP2 e o Jornal Hoje. “Como âncora, leva para o Hora 1 toda a sua experiência, sua clareza, seu texto impecável e sua grande capacidade de comunicação”, disse Kamel em outro trecho da nota. Até a estreia na próxima segunda (9), quem segue conduzindo o programa é a jornalista Michelle Barros.

Na carta, Ali Kamel ainda elogou Monalisa Perrone e agradeceu a ela pelo tempo que dedicou à emissora, onde começou a trabalhar em 1999, como repórter. "Agradecemos a colaboração e desejamos sorte nessa nova etapa”, finalizou.