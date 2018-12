Roberto Mendes faz show nesta sexta e sábado

"Grosseira, ordinária e de baixo nível". É este o significado que os dicionários dão a palavra "chula". Mas essas características estão longe de estarem presente no ritmo musical de mesmo nome, que será cantado pelo cantor e compositor Roberto Mendes no show "Roberto Mendes - Chulas, um canto em família", que será realizado nos dias 14 e 15, às 20:30, no Café-teatro Rubi, no Wish Hotel da Bahia, Avenida Sete. O couvert custará 60 reais.

A Chula é um ritmo musical que nasceu na região de Santo Amaro, onde nasceu Roberto. Mendes o define como "um canto violado que surgiu do encontro entre o batuque e a viola". Segundo o compositor, o ritmo santo-amarense foi um dos estilos musicais que deu origem ao samba.

"Tia Ciata, a mulher que levou o samba para o Rio, nasceu em Santo Amaro no ano de 1854. Quatro anos antes começou o movimento da chula, que veio com os escravos sudaneses que vieram para a Bahia. Quando foi para o Rio de Janeiro, Tia Ciata com certeza levou consigo toda essa influência, que acabou contribuindo para o samba", defende.

O show

Nos shows desta sexta e sábado, Roberto, que é um dos compositores favoritos de Maria Bethânia, vai cantar músicas que fizeram sucesso na voz da cantora de Santo Amaro, como A Beira e o Mar, que será cantada em forma de chula. Mendes também irá trazer canções inéditas, como "Do Recôncavo", que o cantor define como uma "leitura protofônica do Recôncavo".

Em família

Para este show, Roberto Mendes irá tocar com o seu filho João Mendes, no violão, o sobrinho Gustavo Caribé, no contrabaixo, e Tedy Santana, que Mendes define como "o filho que a música me deu", na bateria. Para o compositor,cantar em família é "uma garantia que você não vai errar".

"Quando você está dentro dos seus, os segredos ficam mais expostos. Esse grupo forma uma unidade, somos 'as variantes do um'”, afirma o compositor.

*Sob supervisão da editora Ana Pereira