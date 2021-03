Roberto Mendes lança seu primeiro EP, Catetê

Compositor fértil, Roberto Mendes encontrou no período da quarentena um momento de reflexão sobre o mundo, o que resultou no EP Catetê que será lançado nesta sexta (19) nas plataformas digitais. A faixa inédita que também dá título ao EP é o nome de uma farofa à base de dendê acompanhada de peixe frito, servida vez em quando na casa de Tuni, em Acupe (BA), que Roberto Mendes frequentava encantado pela sonoridade singular da viola machete e/ou violão empunhada pelo anfitrião.

“Foi com ele que aprendi a tocar violão como percussão ferida”, afirma o santo-amarense. A canção narra esse encontro, a referência e essa lembrança marcante, sinestésica e muito importante para a pavimentação do famoso violão de Roberto.

Exímio violonista e cancioneiro, com mais de 40 anos de carreira, Mendes é um filho de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, cidade da qual nunca se mudou, embora sua música tenha viajado o mundo em sua própria voz e na interpretação de artistas como Maria Bethânia, Gal Costa, Caetano Veloso, Marco Pereira e Virgínia Rodrigues.

Além de Catetê, outras quatro canções inéditas compõe o EP: Nunca Mais, Nunca Mais, parceria com Capinan; Levanta Mulher, Corre a Roda, samba de roda que reascende a parceria com J. Velloso; Marujo, parceria com Nizaldo Costa; e Querer Bem, canção composta por seu filho João Mendes e dedicada a sua neta Lina.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.