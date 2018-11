Robin Hood segue fascinando Hollywood

O encanto pelo mito do homem que nega sua origem bem- nascida e rouba dinheiro dos ricos para dar aos pobres parece fascinar Hollywood. Tanto que o manto do herói Robin Hood já foi vestido por astros do porte de Errol Flynn, Sean Connery, Kevin Costner e, mais recentemente, Russel Crowe no cinema. Agora, em A Origem, filme Otto Bathurst, o arco e a flecha vão parar nas mãos do jovem britânico Taron Egerton (Kingsman: O Círculo Dourado). Além dele, os bonitões Jamie Foxx e Jamie Dornan também integram o elenco.

Clique aqui e confira todas as estreias da semana

A trama, como o título indica, volta no tempo, quando Robin era nobre integrante da família Loxley e apenas observava as injustiças cometidas pelo xerife de Nottingham (Bem Mendelson). Seu ‘nascimento’ como justiceiro do século XII, embalado por uma edição mais pop, é acompanhado pelo tutor John (Foxx), que aqui não é padre, mas veterano das Cruzadas da Igreja Católica, com quem o rapaz passou os últimos anos.

A narrativa começa no momento em que Robin volta ao seu vilarejo. Dado como morto, todos os seus bens são confiscados pelo estado. E, aí, surge o senso de justiça, acompanhado nesse caso do incentivo provocado pela bela Marian (Eve Hewson). Parece que, dessa vez, o argumento original, bem defendido por Ridley Scott e Russell Crowe, em 2010, não convenceu a crítica. Robin Hood: A Origem recebeu apenas 17% de críticas positivas no site Rotten Tomatoes.





Horários

UCI Orient Shopping da Bahia Sala 6 (dub): 14h50, 19h20, 21h50 | Sala 9 (dub): 11h (M), 13h30, 16h, 18h30, 21h (leg), 23h30 (leg)(S) UCI Orient Shopping Barra Sala 4 (dub)(xplus): 10h30 (M), 13h, 15h40, 18h20 (leg), 21h (leg) UCI Orient Shopping Paralela Sala 4 (dub): 11h10 (M), 13h40, 16h10, 18h40, 21h10 (leg) Cinépolis Bela Vista Sala 2 (dub)(4DX): 17h, 22h30 (leg) | Sala 6 (dub)(XE): 13h (sábado e domingo), 18h20 (leg) Cinépolis Salvador Norte Sala 4 (dub): 13h20, 16h, 18h40, 21h20 Cinesercla Cajazeiras Sala 2 (dub): 14h05, 16h20, 18h35, 20h50 Cinemark Salvador Shopping Sala 4 (dub)(dbox): 13h (exceto sábado), 15h40, 18h20, 21h (leg) | Sala 8 (leg): 18h50 (domingo e quarta), 19h (sexta e segunda), 21h30 (quarta), 21h50 (sexta e segunda)