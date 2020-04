A Disney vai lançar uma versão em computação gráfica de seu clássico animado Robin Hood (1973). Segundo o site da revista Hollywood Reporter, o filme será dirigido por Carlos López Estrada ( Ponto Cego).

A nova versão, que manterá os números musicais e os animais antropomorfizados do original, vai ser lançada no serviço de vídeos do estúdio, a Disney+.

O roteiro será escrito por Kari Granlund, responsável pelo novo A Dama e o Vagabundo (2019).