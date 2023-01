Robinho é sondado na China, mas teme sair do Brasil por prisão

Condenado em última instância pelo crime de violência sexual na Itália, Robinho cogita volta ao futebol. O jogador de 38 anos teria até recebido sondagem internacional, de um clube da China. A conversa, porém, não avançou. O atacante não gostaria sair do Brasil por medo de ser preso.

A informação é do UOL Esporte. Segundo o portal, Robinho foi procurado por um representante de um clube da segunda divisão da China há alguns dias, mas a possibilidade não avançou. Ele atuou no país em 2015, pelo Guangzhou Evergrande.

O atacante temeria sair do Brasil e aumentar o risco de ser preso. A Justiça italiana chegou a solicitar a extradição de Robinho, mas o pedido foi negado. A Constituição Federal de 1988 proíbe a extradição de brasileiros nascidos em território nacional - caso de Robinho, natural de São Vicente, litoral paulista.

Assim, nenhuma viagem foi marcada nos últimos meses. Ainda de acordo com o UOL, outro fator é o desejo do jogador em continuar perto da família. Um dos filhos dele, inclusive, joga na base do Santos.

Robinho, aliás, teria confidenciado a pessoas próximas sobre a vontade de voltar a competir. A decisão seria tomada em breve. Ele está sem atuar profissionalmente desde o dia 19 de julho de 2020, quando defendeu o İstanbul Başakşehir, da Turquia, na vitória por 1x0 contra o Kayserispor, pelo Campeonato do país.

Segundo o UOL, o jogador conversou com a Portuguesa Santista, time vizinho do Santos. Ele chegou a participar recentemente de três jogos-treino contra a equipe. Mas o vice-presidente e diretor de futebol do clube, Emerson Coelho, negou ao site ge que tenha ocorrido uma oferta ao atacante.

O atacante também foi oferecido ao Brasiliense nas últimas semanas. Nas redes sociais, Luiza Estevão, vice-presidente do clube, confirmou a informação, mas afirmou que ele foi recusado.

Robinho foi julgado e condenado na Itália a nove anos de prisão por estupro de uma mulher albanesa em 2013.