Robótica: salários na área podem chegar até R$ 39 mil; veja onde estudar na BA

A engenheira eletricista Luciana Borges sempre acalentou o sonho de morar e trabalhar fora. Na graduação, ela teve os primeiros contatos com a robótica, sem saber que a área seria a responsável por realizar os seus sonhos. “Fiquei impressionada, principalmente com o nível de qualidade dos projetos. Assim que eu entrei como estagiária eu já participava ativamente de projetos de robótica”, conta.

Com a Robótica, Luciana realizou o sonho de morar e trabalhar na Alemanha. Para ela, é ótimo saber que Salvador tem formação de referência (Foto: Arquivo pessoal)

Hoje, Luciana atua em uma empresa que produz veículos autônomos para diversos propósitos, basicamente para aplicações de logística, levar cargas de um lugar para o outro, automatização de processos, em Munique, na Alemanha.

“Minha formação em robótica no Senai Cimatec foi fundamental para a minha carreira. Nunca pensei que pudesse encontrar em Salvador uma instituição que preparasse para atuar internacionalmente nessa área”, comemora.

Por ser uma área em crescimento no mundo, com diversas oportunidades no Brasil e no exterior, com mão-de-obra escassa e altamente valorizada, as oportunidades para trabalhar na área podem gerar salários de até 8 mil dólares para iniciantes que, em reais, daria um salário superior a R$39 mil.

Formação

A Coordenadora dos cursos de Engenharia da Computação, Ciências da Computação, Sistemas de Informação e Jogos Digitais da Unijorge, Melina Lima explica que robótica é uma área que pode ser estudada desde o ensino fundamental e médio, em nível de graduação, pós-graduação, extensão. “Normalmente, quando se estuda robótica nas escolas, ou se faz isso intercalando assuntos relativos nas respectivas disciplinas ou, em algumas escolas, trabalha-se com projetos ou mesmo com uma disciplina específica”, esclarece.

Melina Lima destaca que a área da Robótica contempla diversos níveis de escolaridade, possibilitando a especialização dos engenheiros e os projetos para a graduação e ensino fundamental (Foto: Arquivo Pessoal)

Melina diz que, na graduação, existem engenharias e que o aluno pode cursar para se especializar em seguida. “Várias são as possibilidades, depende do nicho específico em que quer atuar o egresso. Seja qual for o bacharelado em Engenharia escolhido, o registro profissional é emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, mais conhecido como CREA. Ou seja, forma-se um engenheiro. É possível também cursar Engenharia da Computação, por exemplo, e especializar-se em áreas específicas da Robótica depois”, explica a professora.

A educadora salienta que se o estudante escolher engenharia, o tempo de formação será de cinco anos (10 semestres), mas se optar por um curso de Ciência da Computação, normalmente, a formação se dará em quatro anos (8 semestres). “Por ser um profissional que projeta e implementa robôs, é necessário ser uma pessoa com autonomia. Normalmente, esse profissional precisa conciliar autonomia, raciocínio lógico e quantitativo, sem esquecer das questões humanas e éticas atreladas a essa profissão, que cada vez mais cresce e ganha espaço”, afirma a coordenadora.

Referência baiana

Responsável pela formação de profissionais do Senai Cimatec, Camila Lima diz que a formação na unidade de ensino ocorre num ambiente onde os estudantes são estimulados, num formato de aulas híbridas, a realizarem desafios às vezes considerados impossíveis por eles.

“Além do alto poder de desenvolvimento das habilidades em robótica e sistemas autônomos no programa de formação, o estudante é levado a compensar sua visão de futuro, dessa forma pretendemos uma mente e altamente imaginativa”, diz a Gerente de Robótica do Senai Cimatec.

Camila faz questão de reforçar que o estudante é levado à realização de práticas, com a infraestrutura de laboratórios de laboratórios do acesso Cimatec, provocando um comprometimento com a instituição que, por sua vez, garante um positivo no aprendizado apaixonado e volitivo. “Por fim, fechando o ciclo de papel dos facilitadores, altamente o e com grande experiência prática e projetos orientados para o sucesso”, completa.

No caso de Luciana, por exemplo, o primeiro projeto que teve sua participação foi o Junction inspection Robot(JIRo) e o projeto de final de curso também esteve associado a área de robótica. O interesse foi recompensado e, no final da graduação, recebeu a proposta para trabalhar no projeto FlatFish, o primeiro robô submarino autônomo do mundo, desenvolvido pelo Cimatec para inspeções visuais em 3D de alta resolução para alcançar níveis avançados na exploração de petróleo e gás em águas profundas.



Onde estudar

Senai-Cimatec

Poderão se inscrever no curso candidatos graduados em engenharia ou área afins. Link de inscrição: poscimatec.com.br. O candidato será convidado para uma entrevista com a coordenação do curso e especialista da área, para apresentação do programa.

Valor: 18 x de R$966,67

Unijorge

Na Unijorge, as formas de ingresso são por meio de nota do Enem, vestibular, transferência externa e portadores de diplomas, que desejam fazer uma outra graduação. Os preços dos cursos variam de acordo com o curso, turno e campus escolhido. Mais informações no site www.unijorge.edu.br.