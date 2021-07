Robson Conceição disputa título mundial em setembro nos EUA

É oficial. Robson Conceição vai desafiar o mexicano Oscar Valdez, mo próximo dia 10 de setembro, em Tucson, nos Estados Unidos, pelo título mundial dos superpenas do Conselho Mundial de Boxe (CMB). O brasileiro viaja no próximo dia 1º para finalizar os treinamentos no ginásio da empresa Top Rank, em Las Vegas.

A razão para ter Valdez x Conceição é porque o mexicano (29-0, 23 KOs), de 30 anos, integrante da equipe olímpica do México nas Olimpíadas de Pequim-2008 e Londres-2012, gostaria de se vingar de uma derrota no amador diante do brasileiro (16-0, 8 KOs), de 32, ocorrida na final dos Jogos Pan-Americanos de 2009 na Cidade do México, quando o lutador nacional ganhou a medalha de ouro. Robson conquistaria a medalha de ouro olímpica no Rio-2016.

"Essa é uma luta dura e boa. O Oscar pode vencer, mas o outro cara, Conceição, é medalhista de ouro olímpico, invicto e venceu o Oscar no amadorismo. Robson não é um pegador, mas é muito hábil. É uma luta dura", disse Bob Arum, dono da Top Rank, empresa que cuida da carreira dos dois boxeadores.

Robson Conceição vai tentar ser o sexto brasileiro a conquistar um título mundial no boxe profissional. Os outros foram Eder Jofre, Miguel de Oliveira, Acelino Popó Freitas, Valdemir Sertão Pereira e Patrick Teixeira.