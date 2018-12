Robson Conceição encara mexicano em janeiro, nos EUA

O baiano Robson Conceição já tem seu próximo desafio marcado. Invicto como pugilista profissional, ele encara o mexicano Hector Ruben Ambriz Suarez no dia 12 de janeiro, em Tucson, no Arizona, EUA, no evento que terá como luta principal o duelo entre Oscar Valdez e Andoni Gago, pelo cinturão mundial dos penas pela Organização Mundial de Boxe.

Após levar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, 'Nino' disputou 10 lutas e venceu todas, sendo cinco por nocaute. A última delas aconteceu em 3 de novembro, em El Paso, nos EUA, em que bateu o canadense Joey Laviolette por decisão unânime. O triunfo levou o baiano, de 30 anos, a entrar no Top 100 mundial dos super-penas no site BoxRec, principal referência do esporte na internet.

Já Suarez tem um cartel de 18 vitórias, oito derrotas e dois empates. O pugilista de 23 anos, no entanto, acumula cinco lutas sem vencer, sendo quatro derrotas e um empate. Em seu último combate, no dia 20 de outubro, perdeu por nocaute técnico para o americano Adam Lopez. Seu último triunfo aconteceu em outubro de 2017.