Robson Conceição encara mexicano nesse sábado (8), nos EUA

Invicto como profissional, o baiano Robson Conceição encara o mexicano Carlos Ruiz nesse sábado (8), em Reno, no estado de Nevada, nos Estados Unidos, na categoria dos penas. Será a 13ª luta do campeão dos Jogos Olímpicos do Rio-2016, que venceu todas as 12 anteriores, sendo seis delas por nocaute.

Se tem tido pouca dificuldade na maioria de seus combates, desta vez, a promessa é que o desafio seja maior. Ruiz, de 25 anos, possui um cartel de 16 vitórias, seis derrotas e dois empates. No entanto, o mexicano perdeu quatro de seus últimos cinco combates, após um início promissor, com 14 lutas de invencibilidade.

O combate de Robson é o antepenúltimo da noite, que tem como principal duelo a sexta defesa do cinturão dos penas da Organização Mundial de Boxe (WBO) pelo mexicano Oscar Valdez. Ele enfrenta o americano Jason Sanchez. A luta do baiano não será transmitida para o Brasil.