Robson Conceição luta para ser 1º brasileiro campeão olímpico e mundial no boxe

Robson Conceição luta nesta sexta-feira, em Newark, nos Estados Unidos, para se tornar o primeiro brasileiro a se tornar campeão olímpico e mundial no boxe. O medalha de ouro nos Jogos do Rio-2016 vai enfrentar o norte-americano Shakur Stevenson pelos cinturões da Organização Mundial de Boxe (OMB) e Conselho Mundial de Boxe (CMB). O Canal Combate transmite a partir das 20h50.



Os títulos ficaram vagos na véspera da luta, depois que Stevenson falhou na pesagem, ao apontar 730 gramas além do peso limite para a categoria dos superpenas (até 58,967 quilos). Robson, que pesou 58,8 quilos, ainda vai ser recompensado com uma porcentagem da bolsa de US$ 3 milhões (R$ 15,3 milhões) do adversário.



O fato de poder se tornar o primeiro campeão olímpico e mundial pelo Brasil foi bastante festejado por Robson Conceição. "Serei muito grato em poder estar no mesmo grupo seleto: campeão olímpico e campeão mundial. Isso será motivo de muito orgulho e felicidade", disse o boxeador brasileiro, em entrevista ao GE.



O brasileiro, que se intitulou campeão sem coroa, lembrou a polêmica derrota sofrida há um ano diante do mexicano Oscar Valdez, quando teve de si retirada a oportunidade de ficar com o cinturão do CMB. "A arbitragem errou muito, o mundo viu isso. A nossa parte nós fizemos, vencemos a luta, 12 rounds. Acredito que vencemos claramente de nove a dez rounds. (...) Que vença o melhor dentro do ringue. O campeão é feito dentro do ringue, então os árbitros não podem inventar campeões como fizeram".



Robson tem 33 anos e acumula 17 vitórias (oito nocautes) e apenas uma derrota. Ele tem 1,79 metro de altura e 1,78m de envergadura. Stevenson, medalha de prata na Olimpíada do Rio-2016, entre os pesos-galos, soma 18 vitórias, com nove nocautes. Ele mede 1,73m de altura e envergadura.