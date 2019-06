Rocco Pitanga passa mal durante espetáculo com o pai Antonio Pitanga

O ator Rocco Pitanga passou mal durante o espetáculo Embarque Imediato, ao lado do pai, Antonio Pitanga. Por conta disso, foi interrompida a peça que está em cartaz na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, no Campo Grande, até domingo (16).

Segundo a produção do espetáculo, Rocco se sentiu mal depois de um dia exaustivo de viagem do Rio de Janeiro, onde mora, para Salvador. O voo original foi cancelado e o trajeto que seria feito sem escalas se transformou em uma viagem longa, de nove horas de duração.

Por conta disso, pai e filho chegaram na capital baiana às 18h, para entrar no palco às 20h. Rocco foi atendido pela própria equipe e levado para o hotel, onde passa bem.

Ao CORREIO, a assessoria de imprensa do espetáculo garantiu que a sessão desta sexta-feira (14) está mantida, mesmo com a paralisação na cidade, assim como as sessões de sábado (15) e domingo (16).

As cerca de 60 pessoas que estavam no teatro na hora do incidente vão poder trocar o ingresso para assistir à peça nos outros dias de apresentação. A produção vai anunciar o procedimento de troca.

Pai e filho, Antonio e Rocco Pitanga se encontram em Embarque Imediato