Rock baiano e MTV Brasil são tema de livro de pesquisadores

Foto: Divulgação

O livro 'Performances em contextos midiáticos: MTV Brasil e Rock SSA' (Edufba, 2022), de autoria de Juliana Gutmann e Jorge Cardoso Filho, será lançado no dia 06 de outubro, durante o 42º Festival de Livro e Autores da UFBA, na Biblioteca Heitor Costa (Campus Ondina), das 17h às 19h. O livro também estará na Flica - Festa Literária Internacional de Cachoeira, em outubro.

A obra tece reflexões sobre o fenômeno da performance a partir dos contextos midiáticos que marcaram a cena rock em Salvador e a popularização da MTV Brasil entre o final dos anos de 1990 e início dos anos 2000. De cunho acadêmico, o trabalho reúne reflexões sobre a força da noção de performance para a análise comunicacional num contexto em que a produção e o consumo musical/audiovisual eram fortemente atravessados por negociações com os sistemas hegemônicos dos meios de comunicação de massa (a televisão, o jornal impresso, a crítica cultural, a indústria fonográfica etc.), hoje já desestabilizados por outros modos de visibilidade e de consumo em redes digitais. A investigação apresentada no livro também desnuda, num gesto declarado, as trajetórias acadêmicas dos dois autores assumidamente entrelaçadas a vivências cotidianas enquanto consumidores de cultura pop.

Performances em contextos midiáticos: MTV Brasil e Rock SSA tem prefácio de Jeder Janotti Jr., professor titular da UFPE que também viveu, sob a alcunha de “metaleiro”, a cena rock local. Os capítulos reúnem reflexões sobre performances midiáticas de roqueiras e roqueiros e de apresentadores da MTV, com forte interesse na crítica cultural enquanto dimensão privilegiada para análise das performances e das sensibilidades que constituíram os modos de consumo da música popular massiva na virada do século.

É uma leitura proveitosa para estudantes de graduação e de pós-graduação em Comunicação, pesquisadores e pesquisadoras de televisão, de música e cultura pop e qualquer leitor/leitora interessada em conhecer ou rememorar dinâmicas de consumo musical em contextos midiático constituídos pela presença de uma TV global de música em solos tupiniquins e de uma cena rock local em projeção nacional.

SOBRE OS AUTORES

Juliana Freire Gutmann é professora da Faculdade de Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia. Coordena o Grupo de Pesquisa Cultura Audiovisual, Historicidades e Sensibilidades (CHAOS) e integra o Centro de Pesquisa em Estudos Culturais e Transformações na Comunicação (TRACC). Tem passagens profissionais pela MTV Brasil, Canal Futura e TV Bahia. É autora de livros e artigos sobre televisão, audiovisual e cultura pop.

Jorge Cardoso Filho é Docente do Mestrado em Comunicação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e um dos líderes do Grupo de Estudos em Experiência Estética: Comunicação e Artes (GEEECA). Atua no Centro de Pesquisa em Estudos Culturais e Transformações na Comunicação (TRACC), do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas-UFBA. Tem passagem pela Goethe-Universität Frankfurt am Main. Bolsista PQ-II (CNPq) e autor de livros sobre heavy metal, rock e experiência estética.

SERVIÇO

Livro: Performances em contextos midiáticos: MTV Brasil e Rock SSA

Autora: Juliana Freire Gutmann e Jorge Cardoso Filho

Editora: Edufba – www.edufba.ufba.br

Idioma: Português

Ano: 2022

ISBN: 978-65-5630-296-6

Número de páginas: 205 p.

Preço: R$ 34,00 (preço de capa); R$ 23,80 (preço especial de lançamento)