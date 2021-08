Rock in Rio 2022 anuncia Iza e Ivete Sangalo no Palco Mundo

O Rock in Rio previsto para ser realizado em 2022 anuncia agora que terá as cantoras Iza e Ivete Sangalo no Palco Mundo. Iza vai abrir a noite do dia 4 de setembro e Ivete será atração no dia 11. O organização do festival reconfirmou também a vinda do Iron Maiden como o atração principal do Palco Mundo na noite do metal, que terá ainda os grupos Dream Theater, Megadeth e Sepultura com a Orquestra Sinfônica Brasileira.



Iza vai fazer sua estreia no evento e Ivete Sangalo voltará para se tornar um dos nomes que mais vezes passou pela Cidade do Rock Outras atrações já anunciadas para 4 de setembro são os internacionais Justin Bieber e Demi Lovato. "O Rock in Rio está pronto para a nova vida que vai surgir em 2022, com o despertar do sentimento de esperança por um mundo melhor", diz Roberto Medina, idealizador do Rock in Rio, em um material enviado aos jornalistas.Sobre seu novo retorno ao país, o vocalista do Iron Maiden, Bruce Dickinson afirmou: "Tudo o que eu digo é: enquanto vocês ainda quiserem nos assistir, continuaremos voltando para o Brasil." O festival será realizado na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022. A venda dos ingressos ainda não foi aberta e mais informações devem ser divulgadas em breve pelo site do festival.