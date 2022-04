Rock in Rio 2022: veja o preço dos ingressos e onde comprar

Com os headliners IRON MAIDEN, Post Malone, Justin Bieber, Guns n’ Roses, Green Day, Coldplay e Dua Lipa, o Rock in Rio abre as vendas no site nesta terça-feira (5). Para a edição do Rock in Rio Brasil 2022, o valor da entrada será R$ 625,00 (inteira) e R$ 312,50 (meia-entrada).

Os ingressos são vendidos no site rockinrio.ingresso.com. Para a edição do Rock in Rio Brasil 2022, o valor da entrada será R 625,00 (inteira) e R 312,50 (meia-entrada). Já o pagamento pode ser feito por cartão de crédito e o valor parcelado em até 6x sem juros.

Depois de esgotar 200 mil ingressos em pouco mais de uma hora na pré-venda, o festival começa as vendas oficialmente nesta terça-feira (5), a partir das 19h. Serão vendidos a partir de agora 811 mil bilhetes digitais para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro.

Confira programação:

O palco mundo, que reúne as maiores atrações do festival, terá uma programação diversa. Além dos headliners, o público poderá ver shows como o de IZA, Megan Thee Stallion, Sepultura e Demi Lovato no palco principal.

Sexta-feira (2 de setembro)

IRON MAIDEN

Dream Theater

Megadeth

Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira



Sábado (3 de setembro)

Post Malone

Marshmello

Jason Derulo

Alok



Domingo (4 de setembro)

Justin Bieber

Demi Lovato

Migos

Iza



Quinta-feira (8 de setembro)

Guns n’ Roses

The Offspring

Måneskin

CPM 22



Sexta-feira (9 de setembro)

Green Day

Fall Out Boy

Billy Idol

Capital Inicial



Sábado (10 de setembro)

Coldplay

Camila Cabello

Bastille

Djavan

Domingo (11 de setembro