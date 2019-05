Rocketman, sobre Elton John, é 1º filme de grande estúdio com cena de sexo gay

O filme Rocketman, que aborda a vida do cantor Elton John, chegou para quebrar tabus assim como o próprio biografado. Bancado pela Paramount, um dos cinco grandes estúdios comerciais remanescentes em Hollywood, o longa vai ser o primeiro do mesmo porte a exibir uma cena de sexo gay.

A informação é do site do The Hollywood Reporter. A matéria aponta que outros longas recentes, como Me Chame Pelo Seu Nome e O Segredo de Brokeback Mountain, incluíram casais homossexuais em momentos íntimos. No entanto, estes e outros títulos foram lançados por selos independentes, como Focus Features e Sony Pictures Classics.

A estreia mundial de Rocketman acontece no dia 30 de maio, mas o filme já foi exibido esta semana no Festival de Cannes. Os críticos puderam confirmar na última quinta-feira (16) que há várias cenas que exploram a sexualidade do biografado. O destaque é um momento quente entre Taron Egerton (que vive John) e Richard Madden (seu empresário e amante, John Reid).

Egerton, por sua vez, já se disse "orgulhoso" das cenas quentes de "Rocketman", e disse não ver diferença entre gravar uma cena de sexo gay e uma heterossexual. "Não é algo confortável, não importa com quem você esteja fazendo", brincou.