Rodallega revela ansiedade por retorno e cobra mais personalidade do Bahia

Depois de quase dois meses, o atacante Rodallega está de volta ao time do Bahia. Recuperado da lesão na coxa que sofreu durante a estreia do tricolor na Série B, o atacante vive agora a expectativa para entrar em campo diante do Criciúma, neste sábado (4), às 16h30, na Fonte Nova.

Na tarde desta terça-feira (31), o colombiano concedeu entrevista no CT Evaristo de Macedo e não escondeu a ansiedade para voltar a atuar com a camisa do Esquadrão.

"Não tenho tamanho [para medir], é uma expectativa muito grande, a vontade e desejo que eu tenho de voltar a jogar. Mas é com calma, é um processo longo e o treinador vai decidir se eu vou começar jogando ou não. Mas a expectativa é muito grande. Quero ver a Fonte Nova com mais de 35 mil pessoas", iniciou ele.

O retorno de Rodallega é comemorado pelos tricolores. E não é para menos. O centroavante é o principal goleador do time em 2022. Em 14 jogos, o colombiano balançou as redes 12 vezes. No primeiro trimestre ele foi o artilheiro isolado da Copa do Nordeste, com 8 gols, mesmo com o Bahia caindo na primeira fase. Agora, o atacante quer deixar a sua marca no Brasileirão.

"Eu não sabia se o time estava precisando de mim (risos). Eu estava torcendo para os meus companheiros, para que o clube se mantenha o tempo todo no G4, é muito importante para a gente. Eu estava ansioso, sou acostumado a jogar, e já havia certa quantidade de jogos e gols que deixa a confiança lá em cima. Ficar fora é difícil, mas faz parte do futebol", explicou.

No período em que Rodallega esteve ausente dos jogos, o Bahia consolidou o trio de ataque com Rildo, Marco Antônio e Matheus Davó, o último fazendo o papel de referência. Apesar do Esquadrão ter o melhor ataque da Série B, com 11 gols, os jogadores de frente receberam críticas por conta dos gols perdidos.

Questionado se pode atuar ao lado de Rildo e Davó, Rodallega elogiou os companheiros, mas deixou a decisão nas mãos do técnico Guto Ferreira.

"São bons jogadores, chegaram aqui com a mentalidade de ajudar também, mas isso quem vai decidir é Guto, se temos condições de jogar juntos e formar um bom ataque", disse.

Foco no acesso

Além do faro de gol apurado, Rodallega deixa claro que espera contribuir com a experiência dos quase 37 anos e passagens pelo futebol europeu. O atacante não esconde que o Bahia ainda precisa resolver algumas questões para se consolidar no G4 e, consequentemente, confirmar o retorno à Série A ao final do torneio.

Além de pontuar que a equipe precisa ter uma mentalidade vencedora para conquistar os pontos que vão levar o clube ao acesso, o colombiano explicou o que o Esquadrão precisa ter para se tornar uma equipe mais forte ao longo da temporada.

“Personalidade. Temos que ir lá fora e vencer. O Bahia tem que pensar em ganhar todos os jogos. O primeiro pensamento é vencer e ter a mentalidade positiva sempre”, explicou o centroavante.