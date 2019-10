Rodoviária e Ferry Boat funcionam em esquema especial no feriado de 12 de outubro

Para atender a demanda de quem planeja dar uma escapada de Salvador neste feriado do dia 12 de outubro, tanto a rodoviária quanto o Ferry Boat irão funcionar em horários especiais. Os ônibus terão de 70 à 100 horários extras e embarcações irão operar de hora em hora ou de meia em meia hora nos horários de pico.

A movimentação de embarque na Rodoviária de Salvador ja começou a se intensificar nesta quinta-feira (10). Além dos 540 horários disponibilizados diariamente de forma regular, as empresas de ônibus vão oferecer de 70 a 100 horários extras, de acordo com a demanda.

No Sistema Ferry-boat a operação acontece com seis embarcações, sendo elas: Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Anna Nery, Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Rio Paraguaçu. As viagens serão realizadas dentro dos horários regulares, de hora em hora e nos períodos de maior fluxo, está prevista a realização de viagens a cada 30 minutos. A expectativa é de movimento intenso saindo de Salvador, nos dias 11 e 12 de outubro, e de retorno da Ilha nos dias 13 e 14.

Dica de Viagem

Para garantir um embarque tranquilo, o passageiro deve ficar atento as regras para despachar bagagens. Cada pessoa tem direito a transportar uma mala de mão, levada no interior do ônibus, pesando até 5 kg. Já as bagagens maiores, transportadas no bagageiro, podem ter até 20 kg.

Algumas empresas disponibilizam a compra de passagens pela internet e/ou telefone. Para garantir um embarque tranquilo no dia da viagem, os usuários do sistema devem chegar ao terminal com 30 minutos de antecedência ao horário de partida do ônibus.