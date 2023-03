Rodoviário é baleado em tiroteio no bairro Tancredo Neves

Um rodoviário foi baleado enquanto trabalhava no bairro Tancredo Neves, na região do Conjunto Arvoredo, na manhã desta quinta-feira (16). O ônibus circulava pela região do Conjunto Arvoredo quando o trabalhador foi atingido. Um tiroteio foi registrado na localidade por volta das 11h.

A troca de tiros estaria ligada a um desentendimento entre mototaxistas que atuam na região. Policiais militares da 23ª CIPM foram acionados por prepostos do Serviço de Atendimento Móvel de Agência (Samu).

O trabalhador, que atua como cobrador na linha Pirajá/Estação Imbuí/Arvoredo, foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Ele foi atingido de raspão na orelha, mas passa bem como confirmou o Sindicato dos Rodoviários.

O policiamento foi intensificado em toda a região, segundo a PM. A autoria e a motivação deverão ser apuradas pela polícia judiciária.