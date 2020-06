Rodoviário furta caixa de bombom e entra em confusão com funcionários de mercado

Um rodoviário foi acusado de furtar uma peça de charque e um pacote de bombons de um hipermercado localizado na Av. Barros Reis, na região do Cabula, no início da tarde desta sexta-feira (12). Acionada pelo 190, a Polícia Militar chegou ao local para averiguar a denúncia de furto e observou que o homem foi flagrado pelas câmeras de vigilância do estabelecimento. Houve uma discussão entre o rodoviários e dois funcionários do mercado.

De acordo com a polícia, todos foram conduzidos para a 4ª Delegacia (São Caetano), onde o fato foi registrado. Os PMs levaram para a delegacia um disquete contendo a gravação do furto. Procurado, o Sindicato dos Rodoviários da Bahia confirmou o episódio, mas disse que o trabalhador rodoviário foi agredido pelos seguranças do mercado durante a ocorrência, o que fez a categoria se mobilizar e comparecer até a delegacia para acompanhar o caso.

Ainda segundo o sindicato, o caso seguirá os trâmites judiciais. O CORREIO tentou contato com o advogado do rodoviário, mas não teve retorno até a publicação desta nota.