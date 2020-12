Rodoviário sofre tentativa de assalto e acaba baleado em Porto Seco Pirajá

Um rodoviário de 47 anos foi atingido por dois tiros na madrugada desta terça-feira (15) na região do Porto Seco Pirajá, em Salvador. A vítima foi baleada após uma tentativa de assalto logo após descer do ônibus. Ele seguia a pé para a empresa onde trabalhava, segundo informações do Sindicato dos Rodoviários.

Os dois disparos o atingiram na região das costas e das costelas. O rodoviário foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado ao Hospital Teresa de Lisieux. Ele está sob observação, mas fora de perigo, e fará os exames necessários para localizar os projéteis ao longo desta terça-feira.

A Polícia Militar confirmou o ocorrido, afirmando que policiais militares da 9ª CIPM foram acionados via Cicom após informação de que um rodoviário havia sido atingido por disparos de arma de fogo. De acordo com a PM, a autoria e a motivação do crime ainda não é conhecida, assim como os suspeitos ainda não foram localizados.

Diretor do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Maia ressaltou que este é o terceiro caso de violência armada contra rodoviários na capital baiana. "Já são três rodoviários baleados em 2020, com esse caso de hoje. Um na Suburbana, outro em Castelo Branco e este agora em Porto Seco Pirajá", informou o diretor.