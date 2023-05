Rodoviários atrasam saída dos ônibus em garagens de Salvador

Duas garagens de ônibus em Salvador atrasaram a saída dos coletivos na manhã desta quinta-feira (4). As regiões mais afetadas são as do Subúrbio. O ato é uma mobilização pelo avanço das negociações da campanha salarial e havia sido divulgado pela categoria.

Os trabalhadores defendem o ajuste do salário com base no percentual da inflação mais 5%. Além disso, usarão o ato para cobrar mais celeridade no pagamento das rescisões dos ex-funcionários da antiga Concessionária Salvador Norte (CSN) e a extinção do estudo que prevê a retirada da função de cobrador dos ônibus que circulam na cidade.

“A partir de agora vai ser muita luta, muitas assembleias, passeatas, poderemos até fazer uma paralisação de alerta de 24h. Estamos avaliando a convocação de uma assembleia geral. Esse é apenas um aquecimento para decidir os rumos finais de uma greve geral”, disse Hélio Ferreira.

Ainda segundo ele, não há data para a realização da assembleia geral e não há um martelo batido para uma greve geral. O que vai definir a ocorrência dos dois eventos são as próximas negociações entre a categoria e as concessionárias.