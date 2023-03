Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador anunciam greve geral

Os rodoviários do serviço de transporte da Região Metropolitana de Salvador irão interromper as atividades na próxima terça-feira (21), a partir de meia-noite. Os trabalhadores anunciaram uma greve geral, relacionada à campanha salarial do ano de 2023.

Conforme o Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários (Sindmetro), a interrupção do serviço ocorre após quase 100 dias de negociação sem sucesso. “Claro que entendemos o lado das empresas, que foi o setor mais castigado. Mas demonstramos aos empresários que a culpa é do governo do Estado da Bahia que não deu nenhum incentivo ao setor”, escreve a entidade em seu perfil no Instagram.

“Amanhã enviaremos aos jornal o aviso de greve. Após a publicação é somente esperar um milagre, haja vista que os empresários não têm mais o que oferecer à categoria”, acrescenta o Sindmetro. A publicação no perfil da rede social foi feito na noite de ontem (16).