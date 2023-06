Rodoviários de transporte intermunicipal e interestadual paralisam atividades no sul da Bahia

Rodoviários das empresas Águia Branca e Rota paralisaram as atividades nesta segunda (5), na região de Itabuna, no sul da Bahia. Os pedidos são por reajuste de 5% no ticket e no salário.

Segundo informações da TV Bahia, o sindicato diz que as empresas têm cerca de 650 colaboradores entre motoristas, cobradores e funcionários internos. Todos os ônibus com saída programada nesta segunda ficaram parados.

A greve deve continuar até que as empresas ofereçam uma proposta, uma vez que, segundo o sindicato, foram apresentadas três contrapropostas, nenhuma aceita pelas empresas.

Em nota, a Viação Águia Branca disse que está em contato com o sindicato para "buscar a melhor resolução entre as partes com o encerramento da paralisação dos rodoviários". Ainda segundo a empresa, a previsão é de que haja uma nova rodada de negociações nesta tarde.

Já a Rota Transportes disse que lamenta os transtornos ocorridos por conta da paralisação e diz ter sido surpreendida. A empresa disse ainda que o sindicato estaria impedindo a operação de linhas e empresas que não pertencem à sua base sindical, indicando uma possível ilegalidade na paralisação. A empresa diz ainda que a empresa adotará medidas judiciais para garantir o atendimento do serviço de transporte intermunicipal, nas cidades atingidas pela paralisação.