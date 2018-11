Rodoviários fazem ato contra pedido de suspensão de linhas de ônibus 

Rodoviários de Salvador fizeram um protesto na manhã desta sexta-feira (30), do Campo da Pólvora em direção a Nazaré, em Salvador. Os sindicalistas protestaram contra uma possível redução de 100 linhas de ônibus na capital baiana por conta do metrô.Apesar do protesto, os ônibus circulam normalmente em Salvador nesta sexta e os dirigentes do sindicato informaram que farão um novo ato a partir das 15h também no Centro.

De acordo com a Transalvador, por causa da caminhada, o trânsito ficou lento na região da Avenida Joana Angélica, sentido Campo da Pólvora, e também no bairro de Nazaré, no centro da cidade.O ato foi encerrado por volta das 11h.

"De 2015 até este ano foram cerca de 3.680 postos de emprego perdidos. Por conta do metrô querem tirar 100 linhas de circulação, o que geraria mais desemprego", disse Fábio Primo, presidente do sindicato dos Rodoviários.

O ato ocorreu mesmo após a prefeitura e governo negarem que haverá redução de linhas de ônibus. Por conta disso, os sindicalistas foram ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) pedindo que seja documentada a desistência da suspensão das linhas. As linhas que seriam retiradas circulam na Avenida Paralela e transportam cerca de 86 mil passageiros por dia. Os ônibus partem das Estações Pirajá e Mussurunga com destino a bairros como Barra, São Joaquim e Bonfim.

A Prefeitura de Salvador informou na última sexta-feira (23), em nota, que a retirada de 100 linhas de ônibus da cidade que passam por áreas de circulação do metrô prejudicaria de 150 a 200 mil pessoas que utilizam diariamente essas linhas, que correspondem a 200 coletivos.

Após declarações do secretário da Casa Civil, Bruno Dauster, de que 100 linhas de ônibus que passam pelas áreas de circulação do metrô seriam retiradas de Salvador, o Estado afirmou, nesta terça-feira (27), que "não haverá, obrigatoriamente, extinção de linhas urbanas" neste momento. Segundo a nota, haverá uma "reestruturação das linhas da capital, conforme acordado em 2014, entre Estado e as prefeituras de Salvador e Lauro de Freitas, sob a mediação do Ministério Público".