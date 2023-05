Rodoviários planejam paralisação geral em Salvador no domingo (7)

Os rodoviários de Salvador anunciaram que planejam fazer uma paralisação que deve durar 24 horas no domingo (7). Os ônibus e o BRT não vão sair da garagem durante o período. De acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Hélio Ferreira, a ação é para expressar a insatisfação da categoria com a falta de resolução das suas pautas, dentre elas a campanha salarial e seu reajuste, o pagamento das rescisões dos ex-funcionários da antiga Concessionária Salvador Norte (CSN) e o fim da compensação de horas extras.

No que diz respeito a questão salarial, a categoria defende o ajuste do salário com base no percentual da inflação mais 5%. Já em relação ao banco de horas, a reivindicação é contra as excessivas horas extras, sobretudo aos finais de semana.

Quanto ao pagamento das rescisões dos ex-funcionários da CSN, Hélio Ferreira cobra que o prefeito Bruno Reis se reúna com as empresas e os rodoviários. "O prefeito Bruno Reis garantiu que, se nós assinássemos o acordo, ele resolveria o problema em 30 dias. Isso já tem mais de dois anos e não foi resolvido. Nós estamos de plantão 24h, esperando qualquer horário do dia ou da noite para fazer essa reunião, mas infelizmente ainda não fomos convidados", afirmou.

Outra questão que preocupa a categoria é o estudo que está sendo desenvolvido pela Cecap para a retirada dos cobradores de ônibus das suas funções. "Nós solicitamos ao prefeito que suspenda esse estudo, porque entendemos que Salvador é uma cidade que não tem condições de ficar sem cobrador e que isso vai criar um problema social muito grande na categoria e dentro da cidade, que já tem um grande índice de desemprego", pontuou Hélio.

Em nota, a Secretaria de Mobilidade (Semob) disse que os rodoviários estão em campanha salarial e têm buscado entendimento junto aos empresários, porém, nenhum acordo foi aceito até o momento. Para o secretário de mobilidade, Fabrizzio Muller, o momento é de sensibilidade. “A Prefeitura tem acompanhado as negociações, mas não pode interferir nos valores definidos para reajuste salarial, que deve ser acordado entre funcionários e empresa. É preciso ter um pouco de sensibilidade de ambas as partes nestas negociações”, destacou Muller.

Amarelinhos

Para garantir o atendimento de transporte aos usuários durante a paralisação dos rodoviários, a Semob preparou um plano de contingência emergencial buscando minimizar os impactos da suspensão do serviço. Veículos do Sistema Complementar (amarelinhos) serão realocados em linhas especiais para dar atendimento aos usuários durante a paralisação.

O plano foi definido levando em consideração a possibilidade de integração com o metrô. Ao todo, 215 amarelinhos serão utilizados na operação.

Os veículos sairão das estações com destino às regiões onde já há atendimento. Entre os corredores atendidos estão as avenidas Octavio Mangabeira (Orla), Luís Viana (Paralela), Antônio Carlos Magalhães, Lafayette Coutinho (Contorno), Afrânio Peixoto (Suburbana), Heitor Dias, ruas Cônego Pereira, Silveira Martins, Via Regional, entre outros. Bases operacionais também serão instaladas no final de linha da Ribeira, para dar atendimento à região da Cidade Baixa, e na Base Naval, para dar atendimento à região da Avenida Suburbana.

Equipes de fiscalização da Semob também estarão acompanhando a movimentação nos principais pontos da cidade e nas estações de transbordo, fazendo os ajustes necessários e orientando os usuários. As linhas regularmente operadas por eles estarão suspensas até que a operação de transporte seja normalizada.