Rodrigo Amarante faz show em Salvador nesta terça (7)

O cantor, compositor e multi- instrumentista Rodrigo Amarante aproveita a turnê dos Los Hermanos e se apresenta em Salvador nesta terça (7). Há dez anos morando nos Estados Unidos, o vocalista da banda, que lançou uma música inédita depois de 14 anos, também ficou conhecido na terra com a banda Little Joy, formada com o brasileiro Fabrizio Moretti e a instrumentista americana Bikin Shapiro.

A apresentação solo, que será em voz, violão e teclado, reunirá canções que fazem parte de álbuns como Cavalo, de 2013, o primeiro lançado enquanto Amarante esteve sozinho nos palcos. Na épocam ele passou com a turnê pelos EUA e Europa.

Amarantes também está em turnê com a banda Los Hermanos, que lançou uma música inédita depois de 14 anos (Foto: Divulgação)

Rodrigo também apresentará músicas inéditas, que serão lançadas no seu novo CD, ainda este ano. A abertura do espetáculo fica por conta da cantora e compositora americana Cornelia Murr, que traz composições do seu disco Lake Tear of The Clouds (2018). Ela também se apresenta em São Paulo, durante o show de Amarante.

Além das canções de sucesso na carreira solo, Amarante também já foi indicado ao Emmy pelo tema de abertura da série Narcos, produzida pela Netflix, e produziu a trilha sonora original do filme britânico 7 Dias em Entebbe.

Show Rodrigo Amarantes

O quê: Show Rodrigo Amarantes no TCA

Quando: Terça-feira (7), às 20h

Onde: Teatro Castro Alves (Campo Grande)

Ingresso: R$ 100 | R$ 50 (fileiras A a Y) ; R$ 80 | R$ 40 (fileiras Z a Z11)

Venda: Bilheteria do teatro, site do Ingresso Rápido, SAC´s dos shoppings Barra e Bela Vista