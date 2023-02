Rodrigo Andrade desconversa sobre renovação com o Vitória: 'Resolvendo'

Rodrigo Andrade voltou ao Vitória sob desconfiança. Ele esteve fora dos planos do clube nos últimos anos, emprestado a outros clubes. No fim de 2022, atrasou em 22 dias a reapresentação na Toca do Leão, enfurecendo os torcedores. Mas o volante tem dado a volta por cima. Com boas atuações, tem sido uma das peças fundamentais do elenco na temporada 2023.

Até aqui, o jogador fez nove partidas, com um gol marcado. Só que o vínculo de Rodrigo Andrade vai até o fim de agosto, e ainda não há uma renovação anunciada. Em entrevista coletiva, ele foi questionado se fica no clube, mas desconversou.

"Muito feliz pelo começo de temporada que estou fazendo, fruto de muito trabalho. Espero manter essa regularidade. Sobre renovação, meu representante que está resolvendo isso", disse, nesta segunda-feira (13).

"Sei que cheguei aqui bastante criticado. Mas eu podia mostrar que era capaz, e estou mostrando", completou.

Para o volante, o período em que passou emprestado a outros clubes foi fundamental nessa melhora. Ele passou pelo CSA, em 2020 e pelo Guarani, entre 2021 e 2022. "Foi muito bom para minha carreira, amadureci demais. Agora, estou mais focado".

Rodrigo Andrade vinha fazendo uma atuação elogiada pelo técnico Léo Condé no jogo com o Jacuipense, até sofrer uma pancada. O volante reconheceu que o problema limitou suas ações na partida, que terminou empatada em 1x1. Mas minimizou a lesão, e se mostrou disponível para o próximo compromisso do Vitória. O Leão enfrenta o Sergipe nesta quarta-feira (15), às 19h30, no Batistão, em Aracaju, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste.

"Sim, acho que a pancada acabou me limitando em várias jogadas. Mas acho que não foi nada grave, estou tratando. Fisicamente, fiquei muito tempo parado, mas voltei. Agora é trabalhar para poder voltar mais forte no próximo jogo", afirmou.

O empate com o Jacuipense, aliás, complicou a vida do Vitória no Campeonato Baiano. O rubro-negro já não depende apenas de suas próprias forças para avançar ao mata-mata do estadual. O primeiro passo é vencer o Barcelona de Ilhéus no dia 26, às 16h, no Barradão.

Para Rodrigo Andrade, é preciso ser mais efetivo na hora de chutar ao gol. "O que está faltando é a gente matar o jogo. Aproveitar as chances logo, para não ter risco de levar empate ou sair com a derrota", afirmou.