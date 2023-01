Rodrigo Andrade lembra problemas familiares e vibra com classificação do Vitória

Não foi apenas o Vitória que teve motivos para comemorar durante a classificação para a fase de grupos da Copa do Nordeste. No triunfo sobre o Jacuipense, por 1x0, neste domingo (8), o volante Rodrigo Andrade foi mais uma vez elogiado.

Ao final da partida ele comemorou o bom desempenho e disse que passou por problemas familiares no final do ano passado. Rodrigo se apresentou ao Vitória com atraso e chegou a ser multado pela diretoria.

"Estou muito feliz com o meu desempenho, foram vários problemas familiares que eu passei nesses dias que atrasei. Mas eu resolvi e estou conseguindo desempenhar o meu futebol", disse ele à Rádio Sociedade.

"Eu amadureci, não sou mais aquele garoto que chegou há três anos”, completou.

Outro que comemorou o retorno e a classificação foi o zagueiro João Victor. Ele entrou no segundo tempo da partida.

"Eu fico feliz por estar de volta. Voltei mais maduro. Estou feliz pela classificação", resumiu.

O próximo compromisso do Vitória será pelo Campeonato Baiano. O Leão estreia no estadual na quinta-feira (12), contra o Bahia de Feira, às 19h15, na Arena Cajueiro.