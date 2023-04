Rodrigo Bocardi responde a xingamento ao vivo no 'Bom Dia SP'

O jornalista Rodrigo Bocardi respondeu a um xingamento ao vivo durante o programa Bom Dia SP, da Rede Globo, nesta quinta-feira, 27. O jornal mostrava uma confusão envolvendo passageiros da Linha Lilás no metrô de São Paulo, quando um homem apareceu xingando e fazendo gestos obscenos para o repórter que estava no local, Hermínio Bernardo.



As imagens mostravam o homem discutindo com funcionários do transporte metropolitano. Bocardi, então, pede para que a produção aumente o som no ambiente para que a confusão fosse ouvida. Em seguida, o usuário do metrô percebe que está sendo filmado e se revolta: "Vai tomar no c*".



O apresentador resolve responder ao xingamento: "Vai você também. A gente não tem nada a ver com isso". Ele pede para que a produção continue mostrando as imagens do lugar. "O cara está com raiva e vem descontar na gente. A gente está mostrando o problema para todo mundo", disse.



O caso chamou a atenção nas redes sociais, com internautas elogiando a postura de Bocardi e fazendo memes sobre a situação. "A quinta promete", brincou um usuário do Twitter.