Rodrigo Chagas é demitido da Juazeirense

Rodrigo Chagas não é mais o técnico da Juazeirense. Ele foi demitido pela diretoria do Cancão de Fogo na manhã desta quarta-feira (1º). O clube comunicou a decisão nas redes sociais.

"A diretoria da Juazeirense comunica que Rodrigo Chagas deixa o comando técnico do time. O Cancão de Fogo toma esta difícil decisão, mas diante dos últimos quatro jogos para o fim da primeira fase do Baianão, foi a forma encontrada para mudar o atual cenário. O clube agradece os serviços prestados e deseja sorte ao técnico na sequência da carreira", diz o texto postado pela Juazeirense no Instagram.

Junto com Rodrigo Chagas também deixa o clube o auxiliar André Beijoca. A Juazeirense ocupa a sexta colocação do Campeonato Baiano, com sete pontos, um a menos que o Barcelona de Ilhéus, que soma oito e ocupa o quarto lugar na tabela de classificação.

As demissões ocorrem menos de 24h após a Juazeirense empatar com o Bahia de Feira. O jogo, disputado na noite de terça-feira (31), no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, terminou em 0x0. Antes, o Cancão de Fogo perdeu duas partidas, uma delas para o Bahia. Também comemorou dois triunfos, sendo um diante do Vitória.