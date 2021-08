Rodrigo Chagas entra na justiça contra o Vitória cobrando rescisão e salários

Um cabo de guerra triste de acompanhar, principalmente para quem é torcedor do Vitória e sabe o tamanho da importância de Rodrigo Chagas para a história do rubro-negro. Ídolo dentro dos campos, Rodrigo assumiu era técnico do Leão até a segunda rodada da Série B, quando foi demitido do cargo. O treinador acionou a justiça cobrando do clube rescisões e salários que não foram pagos. O Vitória, por sua vez, considera que Rodrigo ainda é seu funcionário de carreira e está exigindo que ele se reapresente após período de férias.

Clube e treinador enviaram notas à imprensa defendendo suas versões. Rodrigo alega que foi desligado do clube no dia 8 de junho deste ano e afirma que desde aquele momento não é mais funcionário do Vitória. "Desde aquele momento, tento negociar o pagamento das rescisões e dos valores em aberto, sem sucesso", diz a nota.

Rodrigo de fato era funcionário de carreira do Vitória, assumindo funções na divisão de base do clube em 2017 com contrato de trabalho por tempo indeterminado em sua carteira.

"O Clube resolveu me contratar para assumir a equipe profissional, quando deveria ter rescindido o 1º contrato, já que o treinador profissional deve possuir contrato por tempo determinado. Os responsáveis pelo departamento de futebol do Esporte Clube Vitória utilizaram a estratégia de registrar nas anotações gerais da minha Carteira de Trabalho o novo contrato e não deu baixa e não pagou a rescisão do contrato anterior", disse Rodrigo Chagas no comunicado.

O Vitória também se manifestou. O clube afirma que não demitiu Rodrigo de seu quadro, apenas o realocou de função. "Este funcionário foi liberado para gozo de férias, e ao retornar, por sua iniciativa, buscou-se um acordo amigável para o seu desligamento do quadro de funcionários do clube. Como, até o momento, não se chegou a um acordo o funcionário foi notificado para retornar imediatamente as suas funções no clube", diz o Vitória.

Rodrigo Chagas afirma que não se manifestou publicamente antes por conta do apreço que tem pelo clube que o revelou para o futebol e informou que o clube recebeu uma notificação no último dia 2 de agosto e tem 10 dias para realizar o pagameno ou fazer a certificação de inadimplência.

Rodrigo também afirma que seu desligamento ocorreu por interesse do clube e sem justa causa - fatores que fariam com que o Vitória 'queimasse' uma das duas demissões permitidas pela CBF no Campeonato Brasileiro.

Isso quer dizer que o acordo entre o Vitória e Rodrigo Chagas pode ganhar maior importância por causa da nova regra que limita a contratação de treinadores pelos clubes. De acordo com a CBF, "(...) o clube começará o Brasileiro com um técnico inscrito e, caso demita este treinador, poderá inscrever apenas mais um técnico. Se houver uma segunda demissão, o profissional substituto tem que estar trabalhando no clube há pelo menos seis meses. Em caso de pedido de demissão por parte do treinador, o clube não sofrerá limitação para inscrever um novo técnico".

Portanto, a única forma do rubro-negro contratar um terceiro treinador nesta Série B é se no ato de desligamento de Rodrigo ou de Ramon constar, oficialmente, que pelo menos um deles pediu demissão (e não que foi demitido). Do contrário, o clube terá que colocar como treinador alguém que já é funcionário atualmente.

O desligamento declarado pelo Vitória, mesmo que no site oficial, não representa, necessariamente, uma demissão nesse caso. O que vale é o que constar na rescisão. As informações foram confirmadas pela CBF após consulta feita pelo CORREIO.

Rodrigo Chagas durante treinamento do Vitória na Toca do Leão (Foto: Pietro Carpi/EC Vitória)

Ídolo do Vitória na época de jogador, Rodrigo Chagas treinava a equipe sub-20 do Leão até o ano passado, quando foi promovido a técnico interino entre a saída de Eduardo Barroca e a chegada de Mazola Júnior. Se saiu bem, ganhou a confiança da torcida e retornou ao comando do time, em dezembro, dessa vez já efetivado no cargo, após a demissão de Mazola Júnior.

Rodrigo iniciou a temporada 2021 à frente da equipe e participou da formação do elenco, mas não alcançou os objetivos traçados. Este ano, o Vitória chegou às semifinais da Copa do Nordeste, mas não conseguiu passar da fase classificatória do Campeonato Baiano.

Ele comandou o Vitória em 34 partidas, sendo quatro delas como interino. Foram 13 triunfos, 14 empates e sete derrotas. O aproveitamento dele foi de 52%: o maior da Era Paulo Carneiro.