Rodrigo Mussi mostra cicatrizes do acidente pela primeira vez

Rodrigo Mussi mostrou pela primeira vez as cicatrizes na perna. Na tarde desta segunda-feira (6), o ex-BBB publicou uma foto da perna fraturada no acidente de carro ocorrido em março deste ano, que ainda está inchada e com um curativo.

"Mais um dia de recuperação", escreveu Rodrigo Mussi. Após sofrer o acidente, o gerente comercial precisou ficar quase um mês hospitalizado. Durante esse período, ele foi submetido a diversas cirurgias. Agora, ele segue em recuperação domiciliar.

Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro na madrugada do dia 31 de março. Ele estava sem cinto de segurança no banco de trás de um carro de aplicativo, e o motorista bateu na traseira de um caminhão. Rodrigo teve traumatismo craniano e fraturas pelo corpo.

No dia em que o acidente fez dois meses, o influenciador compartilhou um texto com uma reflexão sobre o que passou. "Faz exatos dois meses do gravíssimo acidente que sofri, essa foto e esse sorriso porque estou feliz de estar vivo e aos poucos estar voltando. A mensagem que eu deixo: agradeça pelo simples fato de acordar e viver", disse.