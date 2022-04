Rodrigo Mussi tentou sair da UTI e precisou ser detido por médicos

Diogo Mussi revelou no Instagram que seu irmão, o ex-BBB Rodrigo, tentou sair sem autorização da UTI em que está internado, desde que sofreu um acidente grave em São Paulo, mas foi detido pelos médicos nesta segunda-feira (18).

"O Rodrigo hoje estava mais agitado, isso atrapalha bastante a questão neurológica dele. Então ele segue na UTI. Ele está com bastante catarro também, ele está tossindo bastante, então vão proceder com uma radiografia do pulmão, para saber como ele está", explicou Diogo.

"E ele teve que ser medicado por esta agitação. Ele tentou sair da cama, quer ir embora… Então, isso atrapalha bastante. Ele ainda apresenta confusão: mistura realidade com confusão, o que é absolutamente normal, natural, e a gente espera que isso vá diminuindo ao longo dos dias", acrescentou.

A revelação foi feita via Stories, como uma atualização do estado de saúde de Rodrigo, que passou por cirurgias no cérebro e nos membros. Apesar de não estar mais intubado, ele permanece na UTI por possuir um quadro ainda grave.

"No mais, o Rodrigo está bem, fiz uma videoconferência com ele. Mandei beijo pra ele, ele mandou de volta e sorriu", completou o irmão do ex-BBB.