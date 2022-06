Rodrigo passa pelo local do acidente: "Mistura de sensações"

Rodrigo Mussi usou as redes sociais para contar aos seguidores que passou no local em que sofreu o grave acidente de carro no dia 31 de março deste ano. No Stories do Instagram, o ex-participante do BBB 22 postou um vídeo mostrando a Marginal Pinheiros, em São Paulo, e depois falou sobre a experiência de retornar ao local.

"E aí, pessoal. Queria compartilhar com vocês que acabei de passar na frente do acidente. Foi uma mistura de sensações que tive. Veio na minha cabeça: 'poxa, aqui seria o lugar que todo mundo passaria e lembraria que foi onde o Rodrigo se foi'", começou ele na gravação.

Rodrigo afirmou que estava totalmente grato por estar vivo. "E fui eu que passei e lembrei do acidente e posso dizer que sobrevivi, que estou aqui pra contar que sou grato, que estou feliz no meu coração. Enfim, é isso", completou ele, que falou da coincidência da data de hoje com o dia do acidente.

O ex-BBB ainda citou uma coincidência. "E pra quem não sabe: hoje tem São Paulo x Palmeiras no Morumbi. Foi o jogo que fui e depois me acidentei. Mas estou aqui pra contar pra vocês que estou vivo, sobrevivi, estou feliz, estou grato, e é isso. Vão ter que me aguentar mais um tempo, tá bom?", finalizou.

O acidente

Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro na madrugada de 31 março. O ex-BBB pegou um carro de aplicativo após deixar a casa de uma amiga, e o motorista acabou batendo contra um caminhão após dormir ao volante.

O gerente comercial, que estava sem cinto de segurança, sofreu uma série de ferimentos e precisou passar por algumas cirurgias na cabeça e nas pernas. Ele ficou hospitalizado por quase um mês e depois foi transferido para uma unidade de reabilitação para fazer sessões de fisioterapia, fono e outros tratamentos.