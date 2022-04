Rodrigo Sant'Anna ganha sitcom na Netflix

O ator Rodrigo Sant’Anna protagoniza a primeira sitcom multicâmera da Netflix no Brasil, disponível nesta terça (12) na plataforma. Com experiência em programas semelhantes na televisão, ele agora vive Dona Isadir em A Sogra Que Te Pariu, que vai virar a casa de seu filho Carlos (Rafael Zulu) e da nora Alice (Lidi Lisboa) de cabeça pra baixo.

A divertida e inconveniente sogra terá a companhia de convidados especiais, incluindo nomes de sucesso da internet como Isaías e Vittor Fernando, assim como os cantores Mumuzinho, Jojo Maronttinni, Pepita e Buchecha, além da atriz Danielle Winits.

Dona Isadir é a sogra pesadelo. Morando com a família rica de seu filho desde a pandemia, ela está confiante de que Carlos precisa de uma esposa melhor do que a sofisticada Alice e fará de tudo para evitar se mudar de volta para seu pequeno apartamento em um bairro do subúrbio do Rio de Janei

Com 10 episódios de 25 minutos, A Sogra Que Te Pariu é produzida por Os Suburbanos Produções para a Netflix e tem direção de Alex Cabral. Este é o primeiro trabalho do ator carioca para o streaming e ele diz que a maior referência para criar a personagem veio da própria mãe. “Durante o isolamento social, ela veio morar comigo e com o meu marido (o roteirista Junior Figueiredo), e ainda trouxe a minha avó de quebra. As situações da rotina me inspiraram”, contou.



A produção faz parte do Mais Brasil na Tela, iniciativa da Netflix de investir em produções nacionais e que apostará, este ano, em conteúdos locais inéditos como de séries ficcionais e documentais, filmes e reality shows. Netflix