Rodrigo Simas exibe bastidores de série sobre Chitãozinho e Xororó

Rodrigo Simas compartilhou uma foto da preparação para a minissérie As Aventuras de José e Durval, sobre Chitãozinho e Xororó, ao lado do seu irmão, Felipe Simas, e dos atores mirins, Pedro Lucas e Pedro Lins, que interpretam a dupla sertaneja quando crianças. O ator revelou que a imagem é de 2021: "Essa foto foi dia 10 de novembro de 2021? a gente tava no final do processo de preparação. Eu não tinha ideia de tudo que ainda viveríamos".

Simas ressaltou a honra de terem interpretado os sertanejos: "Acho que posso falar por nós 4. Tivemos essa honra e felicidade de dar vida a José e Durval. Um roteiro baseado na vida e nas canções de Chitaozinho e Xororó.

Rodrigo fez questão de agradecer toda a equipe da minissérie:

"Nós quatro não faríamos NADA se não fosse a união e vontade de toda uma equipe F*DA. Obrigado, Hugo Prata, pela liderança e confiança. Queria marcar todos aqui mas não vou conseguir".

As filmagens da produção da TV Globo chegam ao fim amanhã e o artista demonstrou que já está com saudades: "Amanhã a gente encerra o ciclo das filmagens. Escrevo essa mensagem com a emoção transbordando, o coração acelerado de gratidão e saudade de um projeto que fomos muito felizes”.

As Aventuras de José e Durval é produzida pela Globo, baseada na história e carreira dos sertanejos, fazendo referência ao nome de registro de ambos.