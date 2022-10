Rodrigo Teaser traz para Salvador o Tributo ao Rei do Pop

O cantor Rodrigo Teaser traz para Salvador a superprodução Tributo ao Rei do Pop, no dia 23 de outubro, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. O show recria, nos mínimos detalhes, toda a estrutura das principais performances de Michael Jackson, com figurinos e efeitos especiais, além de bailarinos que compõem o espetáculo com uma fidelidade.O show desembarca na capital baiana após turnê pelos Estados Unidos, com shows na Broadway, em Nova York; Orlando e Los Angeles. E depois de passar por Dubai, Malásia e Singapura.

No repertório, grandes clássicos como Billie Jean, Thriller, Beat it, Smooth Criminal e Black or White são interpretados ao vivo na voz de Teaser, reconhecido pelo público e pela crítica como o artista que atualmente apresenta o maior show do mundo em tributo ao Rei do Pop. As coreografias, assim como os arranjos e todo a produção do tributo seguem o altíssimo padrão das turnês de Michael. A direção do espetáculo é de Lavelle Smith Jr., bailarino e coreógrafo do próprio rei do pop durante anos e também criador de coreografias para Beyoncé e Rihanna.

Lavelle não é o único componente da banda original de Michael que participa do tributo. Kevin Dorsey, codiretor musical e diretor vocal de Jackson por quase toda a carreira do astro, colabora com a direção do espetáculo. Outro membro da equipe de Michael ligado ao tributo é a guitarrista Jennifer Batten. Os três participaram da recente turnê nos Estados Unidos ao lado de Rodrigo Teaser, em um encontro inédito em homenagem ao rei do pop.

Primeiro intérprete a se apresentar no Rock In Rio e único brasileiro a participar do Festival DNY Mesta Kladna da República Tcheca, para 15 mil pessoas, Rodrigo Teaser é um dos principais responsáveis por manter a memória e a obra de Michael Jackson vivas no coração dos fãs

Serviço - Rodrigo Teaser – Tributo ao Rei do Pop | dia 23/10, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves | Ingressos: R$ 120 / R$ 60 e R$ 180 / R$ 90