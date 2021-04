Rodriguinho avalia derrota para o Fortaleza: 'Foi um grande jogo'

Camisa 10 do Bahia, Rodriguinho deu uma bela assistência para o gol anotado por Gilberto na tarde deste sábado (3), mas não pôde comemorar após o apito final. O Bahia perdeu para o Fortaleza por 2x1, no estádio Castelão, em jogo válido pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. Apesar do resultado, o meia avaliou como positiva a apresentação tricolor.

"Foi um grande jogo. As duas equipes jogaram bem. Nosso time jogou bem, conseguimos manter a posse, atacar, igualar o placar. Foi um jogo bem jogado, mas infelizmente nosso time sai derrotado. Não era o que a gente queria, mas a equipe está vindo com uma evolução muito boa e a gente vai continuar nessa pegada para poder melhorar", afirmou Rodriguinho.

Na opinião do jogador, a partida teve um clima de revanche por causa da goleada de 4x0 aplicada pelo Bahia em cima do Fortaleza na última vez que as equipes tinham se encontrado, na Série A do Campeonato Brasileiro.

"Tinha um clima bem diferente. Pela nossa parte, a gente veio com a intenção de jogar futebol, fazer o nosso melhor, como foi no jogo passado. Pelo resultado elástico, acho que eles ficaram bastante magoados pelo jogo passado. Trouxe essa rivalidade para esse jogo, por isso que foi bem tenso. Está provado aí", afirmou o jogador. Houve princípio de confusão entre atletas dos dois times na saída de campo após o jogo.

O time principal do Bahia volta a campo pela Copa do Nordeste no sábado (10), às 16h, contra o ABC, em Pituaçu, na última rodada da fase classificatória do regional. Com 10 pontos, o tricolor é o terceiro colocado do regional, mas depende de jogos que completam a 7ª rodada para se manter na posição.

Antes, o tricolor tem outra decisao. Na quarta-feira (7), o time comandado por Dado Cavalcanti recebe o Manaus, às 21h30, em Pituaçu, em jogo único da segunda fase da Copa do Brasil.