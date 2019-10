Rodrygo e Vinicius Junior estão entre os finalistas do Golden Boy

Os brasileiros Vinicius Junior e Rodrygo estão entre os 20 finalistas do Golden Boy 2019. A lista foi divulgada nesta terça-feira (15) e teve uma novidade: a presença de Ansu Fati, do Barcelona. O jovem, de 16 anos, ainda não tinha aparecido nas etapas anteriores do prêmio, dado ao eleito melhor jogador sub-21 da Europa.

Fati vem se destacando no time catalão nesta temporada. Estreou no fim de um duelo contra o Bétis, em agosto, e recebeu uma nova chance contra o Osasuña - quando marcou um gol, impedindo a derrota de sua equipe. Na partida seguinte, o atleta da Guiné-Bissau voltou a balançar a rede rival, desta vez contra o Valencia.

O jogador, porém, não deve ser o vencedor do troféu - e nem os brasileiros. Segundo o jornal italiano Tuttosport, responsável pela premiação, o grande favorito é o português João Félix, que ganhou destaque na temporada passada pelo Benfica e agora está no Atlético de Madrid. Foi ele o reforço mais caro da última janela de transferências.

Atual campeão do Golden Boy, o zagueiro De Ligt, da Juventus, também está entre os finalistas.

O prêmio é dado ao melhor atleta sub-21 (nascido até 1º de janeiro de 1999) em atividade nas ligas europeias - excluindo-se as divisões inferiores. Uma primeira lista com 100 nomes foi divulgada e, desde então, 20 atletas foram sendo cortados em cada fase, com base em uma votação popular, no site do Tuttosport.

Agora, 40 jornalistas de grandes veículos de imprensa da Europa elegerão o vencedor. Mas ainda há uma votação no site do jornal italiano, que dará o prêmio "Golden Boy Web" ao favorito entre os internautas.

Os 20 finalistas:

Matthijs de Ligt (Juventus/Holanda)

Alphonso Davies (Bayern de Munique/Canadá)

Gianluigi Donnarumma (Milan/Itália)

Ansu Fati (Barcelona/Espanha)

Phil Foden (Manchester City/Inglaterra)

Mattéo Guendouzi (Arsenal/França)

Erling Haland (RB Salzburg/Noruega)

Kai Havertz (Bayer Leverkusen/Alemanha)

João Félix (Atlético de Madrid/Portugal)

Dejan Joveljic (Eintracht Frankfurt/Sérvia)

Moise Kean (Everton/Itália)

Kang-in Lee (Valencia/Coreia do Sul)

Andrij Lunin (Valladolid/Ucrânia)

Donyell Malen (PSV/Holanda)

Mason Mount (Chelsea/Inglaterra)

Rodrygo (Real Madrid/Brasil)

Jadon Sancho (Borussia Dortmund/Inglaterra)

Ferran Torres (Valencia/Espanha)

Vinícius Jr. (Real Madrid/Brasil)

Nicolò Zaniolo (Roma/Itália)

Os vencedores anteriores:

2018 - Mathiijs De Ligt (Ajax)

2017 - Kylian Mbappé (Monaco/PSG)

2016 - Renato Sanches (Benfica/Bayern)

2015 - Anthony Martial (Monaco/United)

2014 - Raheem Sterling (Liverpool)

2013 - Paul Pogba (Juventus)

2012 - Isco (Málaga)

2011 - Mario Götze (Borussia Dortmund)

2010 - Mario Balotelli (Inter de Milão/City)

2009 - Alexandre Pato (Milan)

2008 - Anderson (Manchester United)

2007 - Sergio Agüero (Atlético de Madrid)

2006 - Cesc Fàbregas (Arsenal)

2005 - Lionel Messi (Barcelona)

2004 - Wayne Rooney (Everton/Manchester United)

2003 - Rafael van der Vaart (Ajax)