Rodrygo marca no fim e Real Madrid bate o Barcelona por 3x1

O atacante Rodrygo precisou de pouco mais de cinco minutos para escrever o seu nome na histórica rivalidade de Real Madrid e Barcelona. Ele entrou no final do segundo tempo na vaga de Vinícius Júnior e sofreu o pênalti aos 45 minutos. O ex-menino da Vila foi para a cobrança e selou a vitória de 3 a 1 do time merengue sobre o maior rival neste domingo, no Santiago Bernabéu



A vitória valeu a liderança isolada do Campeonato Espanhol. O Real Madrid agora soma 25 pontos, três a mais que o adversário catalão.



O time do técnico Carlo Ancelotti abriu vantagem de 2 a 0 na etapa inicial com Benzema e Valverde. O Barcelona descontou já na parte final do segundo tempo com Ferrán Torres. A partida se arrastava para um final dramático quando Rodrygo entrou a poucos minutos do fim, sofreu o pênalti, e selou o triunfo.



O Real volta a campo na quarta-feira e joga como visitante diante do Elche. No dia seguinte, o Barcelona enfrenta o Villarreal no Camp Nou.



O jogo teve um primeiro tempo bastante movimentado, com o Real Madrid bem postado em seu campo e explorando as jogadas em velocidade para surpreender o Barcelona. A primeira chance veio em um belo lance de Vinícius Júnior. Mesmo marcado por três adversários, ele achou espaço para a conclusão, contou com um desvio de Raphinha, e quase marcou.



O Barcelona ainda estava se acertando em campo quando o Real Madrid abriu o placar. Toni Kroos avançou pelo meio e lançou Vinícius Júnior. O atacante entrou na área e finalizou para a defesa parcial de Ter Stegen. O rebote encontrou Benzema que finalizou com categoria: 1 a 0 aos 11 minutos.



O time de Xavi Hernández apostou na posse de bola para frear o ímpeto do rival e equilibrou a partida. Em dois lances seguidos perdeu a chance do empate com Lewandowski, que escorou um cruzamento com o gol vazio, e o brasileiro Raphinha.



Os ânimos ficaram acirrados e Vinícius Júnior acabou levando um cartão amarelo ao reclamar de uma falta no meio-campo. Apesar de ter menos posse de bola, o time merengue seguiu mais efetivo e ampliou o placar ainda na etapa inicial.



Valverde recebeu de Mendy na entrada da área e bateu rasteiro, no canto, para estufar a rede e ampliar a vantagem para o Real Madrid: 2 a 0 aos 34 minutos.



O Barcelona tentou ser mais objetivo na volta do intervalo. A organização tática do Real Madrid, porém, seguiu sendo mais eficiente. Aos 6 minutos, Benzema fez 3 a 0, mas o gol acabou anulado com auxílio do VAR que marcou impedimento do centroavante francês no lance.



O técnico Xavi mexeu no time em busca de soluções ofensivas e sacou Raphinha no início da etapa final para a entrada de Ferrán Torres. Lewandowski passou a ser mais acionado e o Barcelona conseguiu ameaçar o gol de Lunin. Em arremate da entrada da área, Ansu Fati quase diminuiu para a equipe catalã.



A pressão acabou funcionando já no final do segundo tempo e o Barça diminuiu em bela jogada. Ansu Fati driblou dois adversários e cruzou para Lewandowski desviar de letra. Ferrán Torres apareceu livre na segunda trave e fez 2 a 1 aos 38 minutos.



Preocupado em ganhar tempo, Ancelotti sacou Vinicius Júnior e colocou Rodrygo em campo para renovar o fôlego. E a opção do treinador deu certo. O ex-santista sofreu pênalti de Eric Garcia Ele mesmo foi para a cobrança, mandou no canto de Ter Stegen, e garantiu o triunfo de 3 a 1 sobre o maior rival.