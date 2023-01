Roedor ameaçado de extinção é devolvido a reserva ambiental

Ameaçado de extinção, um ouriço-preto ganhou uma nova casa: a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Lontra, pertencente à Bracell na Bahia. A soltura dele e de outros 22 animais aconteceu na última sexta-feira (27). Todos eles estavam no Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Salvador, vinculado ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Entre os mamíferos, répteis e aves que ganharam a liberdade hoje na reserva, localizada entre municípios de Entre Rios e Itanagra, estão nove sariguê-orelhas-pretas, quatro jiboias, duas corujas-suindaras, dois tamanduás-mirins, dois tatu-galinhas, além de duas serpentes de importância médica (uma coral-verdadeira e uma cipó-verde) e um socozinho.

A RPPN Lontra é uma das principais áreas de conservação de Mata Atlântica do Litoral Norte da Bahia, com 1.377 hectares de vegetação nativa, e que abriga uma ampla diversidade de espécies da fauna e flora.

O espaço é certificado como uma área de soltura de animais silvestres (Asas) e como Posto Avançado da Reserva de Biosfera da Mata Atlântica de propriedade de uma empresa reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).