Roger comemora retornos e diz que está buscando ajustes no Bahia

A situação do Bahia no Brasileirão é complicada. Sem vencer no torneio há cinco jogos, o tricolor aposta na partida contra o Flamengo, neste domingo (4), às 16h, na Fonte Nova, para colocar fim ao jejum incômodo. Para o técnico Roger Machado, apesar do bom momento vivido pelo time carioca, que avançou às quartas de final da Libertadores após bater o Emelec, nos pênaltis, a partida será uma boa oportunidade para o Esquadrão, que contará com o apoio da torcida.

"A dificuldade em enfrentar o Flamengo existe em qualquer circunstância, seja jogando em casa ou fora. Mas o momento que nós vivemos é de resgate. Depois de alguns jogos sem vencer, nós vamos jogar em casa, sabemos que já têm muitos ingressos vendidos, que o nosso torcedor vai comparecer em massa e o que ele deseja ver o nosso time voltando a vencer, como estava acontecendo. Nada melhor do que uma oportunidade como essa", afirmou Roger.

Para o duelo, o treinador ganhou três novas opções. Enquanto Élber e Nino Paraíba se recuperaram de lesões, Arthur Caíke está liberado depois de cumprir suspensão contra a Chapecoense. Quem está fora do jogo é o volante Ronaldo, que pertence ao Flamengo e não pode entrar em campo. Roger, no entanto, só vai divulgar a escalação minutos antes da partida.

Nesta quinta-feira (1º), o treinador voltou a fechar o treino no Fazendão e não deu pistas sobre o time. A única coisa que deixou no ar foi sobre o posicionamento de Lucca durante o duelo contra o time carioca.

"Se na direção do ataque a gente tem balançado pouco as redes, na direção da defesa a gente tem conseguido manter o zero no placar. Os reforços são sempre sentidos positivamente nesses momentos. Assim como a defesa é composta por todos, temos que analisar o contexto para entender porque não estamos conseguindo ajudar para que Gilberto, Fernandão, Artur, Lucca não estejam balançando as redes. Eu vejo isso como um momento de oscilação natural em que passam os atacantes e que passa o coletivo. Nós vamos procurar trabalhar para que no final de semana essa questão fique para trás", explicou o treinador.

"Estamos buscando ajustes sim, o Lucca, pelo lado do campo, nos traz um pouco desse trato com a bola, de fora para dentro, atuando não só como ponta, mas como jogador de meio-campo, como muitas vezes atuou contra a Chapecoense. Mas eu procuro alternativas para que a gente consiga esse equilíbrio, não pelo fato de estar jogando com três volantes, que eu nem considero um pouco defensivo ou ofensivo, depende da característica dos jogadores que você tem nessas funções", finalizou Roger.