Roger confirma Rodriguinho como titular em duelo contra o Náutico

A agonia dos torcedores e jogadores do Bahia está perto do fim. Para a felicidade geral da nação tricolor, nesta quarta-feira (22), o Esquadrão voltará a entrar em campo depois de mais de quatro meses.

No estádio de Pituaçu, o Bahia recebe o Náutico, às 20h, pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Com a proximidade da partida, algumas dúvidas vão sendo esclarecidas.

Tudo bem, todo mundo já imagina que a presença de Rodriguinho entre os titulares durante o duelo contra o Timbu é praticamente certa. Mas nesta segunda-feira (20), o técnico Roger Machado confirmou que o camisa 10 vai começar jogando.

"Rodriguinho está plenamente adaptado. No último jogo antes da parada o Rodriguinho já jogou como titular, na ausência do Rossi. Agora, com todo esse período de treinos coletivos, junto com os outros atletas, ele está totalmente adaptado e deve começar jogando sim na quarta-feira", afirmou Roger.

A partida contra o Náutico será a segunda de Rodriguinho como titular. Principal contratação do Bahia na temporada, ele começou jogando no triunfo por 2x0 sob o América-RN, também pelo Nordestão. Antes, ele havia estreado entrando no segundo tempo do duelo com o Confiança.

Para a retomada no Nordestão, o Bahia tem pelo menos outras duas disputas abertas. Na parte ofensiva, Clayson e Rossi brigam por uma vaga pelos lados do campo. A tendência é a de que Rossi leve vantagem e inicie como titular.

"No último jogo o Rodriguinho entrou em função da ausência do Rossi e eu tive Élber e Clayson pelos lados do campo. A gente vem treinando esse sistema, essa forma de jogar, podendo escolher as características dos jogadores que vão para os lados”, explicou Roger Machado.

No meio-campo, a dúvida é o substituto de Gregore, suspenso pelo terceiro amarelo. O mais cotado para ficar com a posição é Ronaldo. Jadson e Daniel correm por fora.

Como Douglas ainda se recupera de um estiramento na coxa e não treinou durante toda a semana passada, Anderson segue como titular da meta tricolor. Assim, a provável escalação do Bahia tem:

Anderson, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Ronaldo, Flávio e Rodriguinho; Élber, Rossi e Gilberto.

Nesta terça-feira (21), o Bahia faz o último treino na Cidade Tricolor e fecha a preparação para encarar o Náutico. O tricolor já está classificado para as quartas de final do torneio.