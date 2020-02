Roger não divulga escalação, mas Bahia pode ter mudanças no Ba-Vi

O último treino do Bahia antes do clássico contra o Vitória, neste sábado (8), às 18h, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste, foi pautado pela conversa. Sem tempo para treinar, o elenco tricolor fez nesta sexta-feira (7) a única atividade antes da partida.

Enquanto os reservas foram para o campo e fizeram um trabalho técnico voltado para a posse de bola e finalização, os titulares ficaram em recuperação na academia e fisioterapia.

Antes disso, os jogadores se reuniram com a comissão técnica em um dos auditórios da Cidade Tricolor para uma longa conversa. Reflexo da eliminação precoce na Copa do Brasil.

Além de apontar aspectos da derrota para o River, por 1x0, em Teresina, Roger aproveitou para passar informações sobre o Vitória. Na entrevista, no entanto, o treinador adotou o tom de cautela e preferiu fazer mistério sobre o time que vai começar o clássico.

“Não tivemos tempo para trabalhar, o nosso adversário teve a semana mais tranquila em relação ao tempo para organizar. O desempenho (contra o River) foi bom, mas o resultado foi péssimo. Então, você tem que avaliar com muito critério. Em função da eliminação não pode entender que está tudo errado e precisa de mudança. Temos que ter calma para não pessoalizar a eliminação precoce em função de um jogo que não aconteceu da forma que a gente queria. Mas eu me reservo, assim como o meu amigo Geninho, de guardar algumas surpresas para o jogo, isso também faz parte do elemento para o clássico. Um pouco de surpresa, não revelar a estratégia, uma mudança ou outra, quem sabe, para a gente vencer esse compromisso”, explicou Roger.

A tendência maior é a de que o Bahia não tenha mudanças e continue com a base da equipe que disputou os três primeiros jogos na temporada. Assim, o Esquadrão iniciaria clássico com: Douglas, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Flávio e Daniel; Élber, Gilberto e Clayson.

Uma outra possibilidade é usar o esquema com quatro atacantes, deixando o Bahia mais ofensivo. Roger chegou a testar o esquema com Rossi na vaga de Daniel, fazendo um 4-2-4, durante os treinos de pré-temporada. Nesse caso, uma possível formação do Bahia teria: Douglas, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, e Flávio; Rossi, Élber, Gilberto e Clayson.

O mistério só terá fim minutos antes da bola rolar, na Fonte Nova.