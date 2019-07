Roger valoriza atuação do Bahia em derrota para o Santos: 'produzimos'

A derrota para o Santos, por 1x0, na noite deste sábado (13), em Pituaçu, deixou um gosto amargo para o Bahia pela forma que o placar se construiu, mas o técnico Roger Machado elogiou a postura da sua equipe na partida. Para o treinador tricolor, o time conseguiu produzir boas jogadas ofensivas no segundo tempo, mas acabou sendo penalizado em uma jogada rápida do time paulista.

"Foi um jogo disputado do início ao fim, cada um com a sua proposta. Um jogo com poucas chances, um gol de penalidade logo após uma boa chance que criamos. A produção do time foi muito boa, embora tenhamos sido derrotados em casa. Agora é entender as motivações e quarta feira temos um jogo importante pela copa do Brasil", disse o treinador.

A atuação tricolor foi reconhecida pela torcida, que aplaudiu o time após a partida. Para Roger, essa ação dá confiança aos jogadores para o duelo contra o Grêmio, nesta quarta-feira (13), na Fonte Nova, pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil.

"O torcedor entendeu que fizemos um bom jogo. Os aplausos são importantes, reforçam a confiança para o jogo de quarta-feira. O Campeonato Brasileiro é muito duro, perdemos produzindo muito", continuou Roger

Para avançar às semifinais da Copa do Brasil, o Bahia precisa vencer o Grêmio por qualquer placar, já que empatou o jogo da ida por 1x1, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Em caso de novo empate na Fone Nova, a classificação vai ser decidida nos pênaltis.