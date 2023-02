Rogério Ferreira elogia entrega dos jovens: 'Desejo grande de triunfar'

O Bahia entrou em campo para enfrentar o Doce Mel já classificado para as semis do Campeonato Baiano. A situação era tão confortável que o Esquadrão foi formado com um time completamente diferente do habitual, com reservas e jogadores do sub-20. Mas a equipe alternativa cumpriu seu papel, e venceu por 1x0 no Waldomirão, em Ilhéus. O resultado garantiu ao Tricolor de Aço a primeira posição do estadual.

Nem mesmo o técnico Renato Paiva e sua comissão foram para a partida. Quem esteve à frente do Bahia diante do Doce Mel foi Rogério Ferreira, treinador do sub-20. Após o triunfo, o comandante valorizou o desempenho dos jovens.

"Gostei. Acho que qualquer torcedor do Bahia se sentiu identificado com a dedicação dos meninos, com a entrega. Primeiro tempo achei um pouco melhor, houve alguns lampejos. No segundo tempo, a gente sofreu um pouquinho, mas competiu. O mais importante é isso, ninguém nos vence em vibração", disse.

Rogério Ferreira falou sobre a importância do jogo para os garotos, após a eliminação na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

"Mais um no processo de aprendizagem deles. Tudo que aconteceu durante a Copa São Paulo, ou em qualquer outro campeonato no ano que passou, serviu para que eles chegarem agora da maneira que estão. Esporte não é só feito de triunfos. A gente sofre em alguns momentos, e isso faz com que a gente cresça. Senti um desejo grande deles de competir, de triunfar", afirmou.

O treinador também valorizou as presenças dos jogadores mais experientes na partida. Em campo, estiveram presentes apenas cinco atletas que fazem parte do grupo principal: o goleiro Mateus Claus, o lateral Ryan, os volantes Lucas Araújo e Miqueias e o atacante Everton. Outro titular foi Kennedy, que já ficou no banco em alguns jogos do principal, mas ainda não estreou. O restante da delegação era formado pelo sub-20.

"Também foram agraciados com a ajuda de outros tantos companheiros que desceram da equipe principal com uma vontade muito grande de jogar e de passar toda essa experiência. De eles olharem para o lado e verem pessoas que poucos anos atrás estavam como eles, no sub-20, e hoje fazem parte da equipe principal. Não posso deixar de mencionar a dedicação de todos esses atletas, de Claus, Miqueias e, principalmente, de Lucas Araújo, que foi de uma liderança extremamente positiva e fez um partidaço hoje. Serve de exemplo para que esses meninos se espelhem e queiram, em um curto espaço de tempo, estar junto a eles no principal", falou.

Rogério não confirmou se a equipe alternativa voltará a ser utilizada na última rodada do Baianão. Com a liderança na fase de grupos garantida, o Bahia enfrenta o Itabuna no dia 26, às 16h, no Ribeirão, em Camacan.

"Não tenho essa informação. A gente foi convocado para essa missão, juntou em poucos treinos, fez o que era possível, conseguiu agregar muita coisa assim, pela boa vontade dos atletas que desceram. Agora, a gente volta para a nossa semana do sub-20, acredito que a programação do profissional segue. E estamos aqui para o que precisar. No final das contas, o importante é ajudar o Bahia. (...) Renato Paiva está preparando a equipe para que a principal faça o jogo, e a gente só cumpriu o que nos foi pedido".

O Bahia volta a entrar em campo na terça-feira (14), às 21h30, pela Copa do Nordeste. O Esquadrão irá enfrentar o Fortaleza, na Arena Fonte Nova.

Confira outros trechos da entrevista de Rogério Ferreira:

Experiência no sub-20 do Bahia

Esse início de trabalho tem sido extremamente prazeroso, e a gente já foi premiado com essa oportunidade de conduzir o profissional. Na verdade, estreei no profissional antes de estrear no sub-20. E tem sido fantástico até então.

Jogadores da base no profissional

Tenho certeza que o Renato está assistindo. Ele conseguiu observar alguns jogadores com idade abaixo do sub-20 - como o Sidney, por exemplo, que é sub-17 ainda. Não tenho dúvidas que ele já observou alguns atletas que, talvez em um futuro próximo, possam compor o elenco, e eles têm toda a capacidade para analisar. Nosso papel na realidade é de encurtar a distância desses meninos com a equipe principal.

Por que Roger Gabriel não foi relacionado?

Na verdade, ele não poderia. Faz aniversário amanhã e só poderia jogar uma partida profissional a partir de amanhã.