Roland Garros muda de data e será realizado em setembro de 2020

A pandemia do novo coronavírus fez mais uma 'vítima' no calendário esportivo mundial: Roland Garros. Em uma decisão inédita na história do tênis, o Grand Slam francês foi adiado por causa dos problemas enfrentados pelo país europeu por causa do Covid-19. Assim, o torneio, que estava previsto para começar em maio, será disputado entre os dias 20 de setembro até 4 de outubro de 2020.

"A crise da saúde ligada ao Covid-19 afeta todas as populações. Para garantir a saúde e a segurança de todos os envolvidos na preparação do torneio, a Federação Francesa de Tênis decidiu organizar a edição 2020 de Roland Garros entre 20 de setembro a 4 de outubro de 2020. Se hoje ninguém pode prever qual será a situação da saúde em 18 de maio, as medidas de contenção em vigor impossibilitam a preparação e a organização nas datas inicialmente planejadas", informou a organização do Roland Garros, em nota no site oficial.

Além de precaução com o contágio do novo coronavírus, o local onde acontece o torneio estava passando por obras, como a adição de teto retrátil na arena Philippe Chatrier, novos acabamentos nas quadras e manutenção dos pisos de saibro. Como a França está praticamente parada, por ordem do governo do país a partir desta terça-feira (17), é improvável que as mudanças sejam concluídas até maio.

"É uma decisão difícil, mas corajosa, que tomamos durante este período excepcional e evolutivo desde este fim de semana. Agimos de forma responsável e devemos mostrar solidariedade nesta luta pela segurança e saúde de todos", explicou Bernard Giudicelli, presidente da Federação Francesa de Tênis.

Anteriormente, a ATP já tinha paralisado o calendário do tênis masculino por seis semanas, seguido da decisão da WTA de suspender as competições do feminino até o início de maio.