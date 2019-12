Cristiano Ronaldo e Novak Djokovic protagonizaram um verdadeiro rolê aleatório neste fim de 2019. Os astros do futebol e do tênis, respectivamente, se encontraram em uma academia em Dubai e resolveram... Pular. Isso mesmo. Com direito a CR7 ensinando o sérvio como ir mais alto.

O vídeo do momento foi postado pelo português nesta sexta-feira (27). "Ensinando @djokernole como pular. Foi um prazer ver você e treinar com você, meu amigo", escreveu.