Rolé aleatório: Trump será comentarista de luta entre Belfort e Holyfield

Por essa ninguém esperava: Donald Trump será comentarista do combate entre Vitor Belfort e Evander Holyfield, no próximo sábado (11). O evento, que também terá a cantora Anitta como uma das atrações, confirmou a presença do ex-presidente dos Estados Unidos na cabine de transmissão.

"Amo grandes lutadores e grandes lutas. Estou ansioso para vê-los neste sábado à noite e compartilhar meus pensamentos no ringue. Você não vai querer perder este evento especial", disse Trump, em um comercial sobre a Triller Fight Club.

Os comentários oficiais da luta principal serão feitos por Jim Lampley, junto ao ex-campeão Shawn Porter. Mas os telespectadores terão a opção de comprar a transmissão com Trump por 49,99 dólares, equivalente a cerca de R$ 264.

O evento acontecerá em um resort na Flórida (EUA) e, além do embate entre Holyfield e Belfort, terá também a disputa entre o brasileiro Anderson Silva e o americano Tito Ortiz, ambos ex-campeões do UFC, como uma das principais atrações.

Aos 58 anos, Holyfield, ex-campeão dos pesos pesados, foi convocado para o combate como substituto de Oscar de la Hoya, que testou positivo para covid-19 e não pôde enfrentar Belfort. Será o retorno aos ringues do americano depois de dez anos.

Já Vitor, que está com 44 anos, fez sua última luta no UFC em 2018 e vai realizar seu retorno ao boxe profissional, após vitória em 2006.